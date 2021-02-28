Cemal Hünal'dan 'aldatma' açıklaması

Dominik’ten, ‘Survivor’dan döndüğün gibi ‘Sadakatsiz’e başladın. İzliyor muydun?

Sezon başında ilk takip ettiğim, beğendiğim işlerdendi. İlk fragmanı gördüğümde bu iş bu seneyi çaldı diye düşündüm. Ve “Bu sezon içinde olmak isteyeceğim tek iş” dedim. ‘Survivor’dan döndüğüm gibi beni aradılar. Ertesi gün setteydim.

Çok az arkadaşım vardır

Canlandırdığın Sinan karakteri nasıl biri?

Ayağı yere basan, fazla pragmatik, sempatik ve rahat bir karakter. Asya’yı (Cansu Dere) güldürebiliyor. Lezzetli bir giriş oldu. Ben de merakla bekliyorum.

Sadakat sana ne ifade ediyor?

Aldatılmak çok ağır bir duygu. Çocukken bir arkadaşın bile seni kandırdığında ne kadar kırılıyorsun. Eşin tarafından aldatılmak çok daha travmatik. Bir sürü yalana da maruz kalıyorsun. Bu sebeplerle sadakat hassas bir olgu. Gri bölgeleri yok. Ya siyah ya beyaz. Ama insanlar kendilerini kandırmayı seviyor. Kimileri de yalan söylemeyi kolay becerir.

Sen hiç sadakatsizlik yaşadın mı?

İlişkilerimde çok hassasiyet gösterdiğim bir konu olsa da aldatıldım. Çok burkuldum. Ama aldatmadım, huyum değildir. Yalanla aram iyi değil, beceremiyorum.

Sadakatsizliği affeder misin?

Sanmıyorum.

İçinde bulunduğun popüler işlere rağmen dışarıdan hep mesafeli ve soğuk bir duruşun var gibi...

Evet. Dedikodu falan hiç sevmem. Kimse hakkında konuşmam. Hakkımda konuşulmasını istemem. Çok az arkadaşım vardır. Bir şey konuşacaksam ya her şeyi konuşurum ya da hiç konuşmam.

Neden?

E gerek yok. Hayatında kaç kişiyle insan gibi vakit geçirebilirsin! Ben şunu keşfettim, insan kendisine ayırdığı vakitte kendini besleyecek çok şey yapabiliyor. Başkalarına ayırdığı vakitte de çok vakit ve enerji kaybediyor. Benim dışarısıyla alakalı büyük beklentilerim yok. Kendimle ilgili beklentilerim var.

Neler onlar?

Yazmak istediğim hikâyeler, yapmak istediğim filmler ve projeler var. Ben üretken olabildiğimde mutlu oluyorum. Bir sofraya oturduk sohbet ediyoruz diyelim, yarım saattir bu benim için, sonra baygınlık geçiririm.