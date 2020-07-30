21.ve 27. dönem milletvekili MHP milletvekili olan Cemal Enginyurt, partisinden ihraç edildi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz hafta basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. MHP bugün yaptığı açıklamada Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildiğini bildirdi. Peki, Cemal Enginyurt neden ihraç edildi? MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt kimdir?

MHP’de siyaset yapan Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi. Cemal Enginyurt’un ihracıyla ilgili MHP’den yapılan açıklamada, ‘’Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu'nun 30.07.2020 tarihinde yaptığı toplantı sonucu alınan karar ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü’nün 78. maddesinin Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Haller Başlıklı” 4. Bendinin (c), (e) ve (i) fıkrası hükümleri uyarınca parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verilmiştir’’ denildi. Cemal Enginyurt neden ihraç edildi? MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt kimdir?

CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?

9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı.

Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.

1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.

CEMAL ENGİNYURT NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ihraç edildi. Disipline sevk edildiği dönem, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapmış, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" ifadelerini kullanmıştı.

İHRAÇ SONRASI İLK AÇIKLAMA

İhraç kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cemal Enginyurt, şunları söyledi: MHP den ihraç ettiniz. Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz.Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve Ordulular için hep doğruları konuşan olacağım.