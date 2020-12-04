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Cemal Can'dan Aleyna Tilki itirafı!

Cemal Can'dan Aleyna Tilki itirafı! Akşam üzeri geldiği AVM'de spor yapıp daha sonra yakın bir arkadaşına doğum günü hediyesi bakan Cemal Can Canseven, alışveriş sonrası gazetecilere poz verdi.
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