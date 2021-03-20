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Cemal Can Canseven'den flaş 'Survivor All Star' açıklaması!
'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının şampiyonu Cemal Can Canseven, seneye All Star'a katılıp katılmayacağını yanıtladı. Cemal Can ayrıca, 'Survivor 2021'de kimlerin son dörde kalacağı konusunda tahminde bulundu.
Finalde SMS oyları sonucu Barış Murat Yağcı'yı geride bırakmayı başaran Cemal Can Canseven, 'Survivor 2020' yarışmasında şampiyonluk ipini göğüslemişti.