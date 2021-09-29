Cem Yılmaz 'Üzüldüğüm bir haber' diyerek duyurdu!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz , kendisini üzen bir haber i takipçileriyle paylaştı. Yılmaz, 31 Ekim 2021 tarihinde Londra 'da gerçekleşmesi planlanan 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' gösterisinin pandemi önlemleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı.

"ÜZÜLDÜĞÜM BİR HABER"

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Üzüldüğüm bir haber... Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır." ifadelerini kullandı.

'Erşan Kuneri' dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan 48 yaşındaki komedyen, sözlerini, "Yeni gösterilerde, sağlıklı, güzel günlerde kavuşmak dileğiyle..." şeklinde noktaladı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARMIŞTI

Öte yandan Cem Yılmaz, son dönemde, kendisi, ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz'ün adını kullanarak, telefon üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler olduğunu duyurmuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, "Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba. Ben Cem Yılmaz'ım!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'Kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek. 1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da... Yahu 'Ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıver'e inanana artık ne diyeyim? Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, DM (Özel mesaj) vs. itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu..." sözleriyle takipçilerini uyarmıştı.

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Cem Yılmaz, "Üzüldüğüm bir haber... Gösteriye alınan biletlerin ödemeleri alıcıların hesaplarına otomatik olarak yatırılacaktır." ifadelerini kullandı.