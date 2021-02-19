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Cem Yılmaz gören şaştı kaldı!

Cem Yılmaz gören şaştı kaldı! Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Levent’te objektiflere takıldı. Ünlü oyuncu, karlı zeminde düşmemek için baston kullanarak önlem almaya çalıştı.
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