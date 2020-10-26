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Cem Yılmaz: Gergin değilim!

26 Ekim 2020 Pazartesi - 14:17 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 14:17

Komedyen Cem Yılmaz, önceki gün oğlu Kemal’le birlikte Etiler’deydi. Baba-oğul, yemek sonrası mekandan çıkarken görüntülendi.


Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenmiş, sağlık çalışanları için ücret almadan sahneye çıkabileceğini söylemişti. Ünlü komedyene Bakan Koca ile görüşüp görüşmediği soruldu.
 
Hürriyet'te yer alan habere göre; muhabirlere “Çocuğun yanında mı konuşacağım? Ne olur yapmayın” diyen Cem Yılmaz, “Neden bu kadar gerginsiniz?” sorusuna, “Gergin değilim, röportaj yapmamı istiyorsunuz” yanıtını verdi.
 
Usta komedyen, yemek sonrası oğluyla birlikte cipine binerek uzaklaştı.

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cem yılmaz kemal oğlu
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