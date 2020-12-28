Cem Yılmaz eski sevgilisiyle barıştı mı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ’ın 2009 yılında aşk yaşadığı oyuncu Hare Sürel’le yeniden barıştığı iddia edildi.

Cem Yılmaz’ın adı Serenay Sarıkaya’dan ayrıldıktan sonra sunucu Saadet Özsırkıntı ile anılmıştı. Ancak bu aşk iddiaları ikili tarafından kısa sürede yalanlanmıştı. Ünlü komedyenin bu kez de eski aşkı Hare Sürel’le yeniden barıştığı öne sürüldü.