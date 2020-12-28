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Cem Yılmaz eski sevgilisiyle barıştı mı?

28 Aralık 2020 Pazartesi - 8:23 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 8:23

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın 2009 yılında aşk yaşadığı oyuncu Hare Sürel’le yeniden barıştığı iddia edildi.


Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın 2009 yılında aşk yaşadığı oyuncu Hare Sürel’le yeniden barıştığı iddia edildi.
Cem Yılmaz’ın adı Serenay Sarıkaya’dan ayrıldıktan sonra sunucu Saadet Özsırkıntı ile anılmıştı. Ancak bu aşk iddiaları ikili tarafından kısa sürede yalanlanmıştı. Ünlü komedyenin bu kez de eski aşkı Hare Sürel’le yeniden barıştığı öne sürüldü.
 
ÖDÜLLÜ FİLM ADI GİBİ
 
Sürel, 1992 yılında tuttuğu günlükten bir sayfayı Instagram hesabında “Hoşçakal anılarım” notuyla yayınladı. Oyuncunun bu paylaşımına Cem Yılmaz, “Hoşçakal anılarım, ödüllü film adı gibi” diye yanıt verdi. Yılmaz’ın yaptığı yoruma Hare Sürel’in kalp emojisi koyması da ‘yeniden barıştılar’ iddialarını güçlendirdi.
 

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