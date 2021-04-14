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Cem Yılmaz: Ertelendim

14 Nisan 2021 Çarşamba - 14:16 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 14:16

Komedyen Cem Yılmaz, 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan gösterisinin yeni alınan koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini duyurdu.


Koronavirüs vaka sayısının gün geçtikçe artmasının ardından yeni kısıtlamalar belli oldu. Hafta içi 19.00­05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazarın tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
 
Komedyen Cem Yılmaz, yeni alınan önlemler kapsamında 'CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus' adlı gösterisinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
 
Konuyla ilgili Instagram hesabından bir gönderi yayınlayan Yılmaz, "Ertelendim" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"TİM Show Center'da 15-16 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan CMYLMZ Diamond Elite Platinum Plus gösterisi, yeni alınan önlemler kapsamında 20-21 Mayıs 2021 tarihlerine ertelenmiştir."
 

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