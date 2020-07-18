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Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisi için çalışmalara başladı! Erşan Kuneri kimdir?

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 15:05 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 15:05

Cem Yılmaz, kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan Erşan Kuneri karakterinin dizisine başladığını duyurdu. 1975-1978 yılları arasında geçeceğini söylediği dizinin 2022’ye hazır olacağını belirten Yılmaz, "Önce biraz eskiz karalama ile başlar sonra etlenir, canlanır" ifadelerini kullandı. Peki, Erşan Kuneri kimdir?


Cem Yılmaz'ın Gora filminde izleyicinin karşınsa çıkan Erşan Kuneri karakteri, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla zaman zaman gündem oluyordu. Cem Yılmaz’ın bugün yaptığı açıklama sonrası Erşan Kuneri merak kimdir, sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Erşan Kuneri kimdir?

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkan, 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini alan karakter. Erşan Kuneri karakteri Gora filminde yaklaşık 10 dakika boyunca ekrana gelmişti. Erşan Kuneri karakterini canlandıran Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Erşan Kuneri’yi anlatan dizi projesi için çalışmaya başladığını açıkladı.

Cem Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

 

 

 

 

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