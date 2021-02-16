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Cem Yılmaz'dan şaşırtan karar!

Cem Yılmaz'dan şaşırtan karar! Komedyen Cem Yılmaz'ın, ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın Yalıköy'deki villasını satın aldığı iddia edildi. 47 yaşındaki oyuncu, dekorasyon tamamlanınca yeni evine taşınacak.
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