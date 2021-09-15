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Cem Yılmaz'dan şaşırtan açıklama

Daha önce 'G.O.R.A.', 'Arif v 216' filmlerinde yer verdiği 'Erşan Kuneri' karakterinin dizisini çeken Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yılmaz, 'Erşan Kuneri' ile ilgili beklenen haberi verdi.

Cem Yılmaz'dan şaşırtan açıklama Etilerde objektiflere takılan Cem Yılmaz, dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni projesi 'Erşan Kuneri'nin çekimlerinin tamamlandığını açıkladı. Yaz mevsimini çalışarak geçiren ve tatil yapamayan 48 yaşındaki ünlü komedyen, "Bize tatil yok, biz işçiyiz" ifadelerini kullandı.
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