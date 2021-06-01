Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya nafaka davası!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolarlık nafakanın düşürülmesi için dava açtı. Mahkeme, Yılmaz’ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

Cem Yılmaz, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği aylık 10 bin dolar lık (85 bin lira) nafakanın 40 bin liraya düşürülmesi için dava açtı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu katılmazken, tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Cem Yılmaz’ın avukatı davanın kabulünü istedi. Ahu Yağtu’nun avukatı ise Yılmaz’ın nafaka dışında çocuğuna ödediği eğitim ve sağlık giderlerinin tespitini talep etti.

Mahkeme, Cem Yılmaz’ın çocuğunun eğitim ve sağlık gibi giderlerini karşılayıp karşılamadığına dair delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

ANLAŞMALI BOŞANMIŞLARDI

Yağtu ile Yılmaz, 20 aylık evliliklerini 2013 yılında bitirmişti. Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, ayrıca Ahu Yağtu'ya üç gayrimenkul vermişti.