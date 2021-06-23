Cem Yılmaz'dan dikkat çeken çağrı: Şakası yok ama...

Cem Yılmaz, "Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama yüzümüzü güldürecek. Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Sağlık lı günlerimize hemen geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım." ifadesini kullandı.

Bakanlıkça "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı kampanyası kapsamında birçok ünlü sanatçı ve tabip kamu spotlarında rol alarak kampanyaya destek verdi.

Sanatçılar ve ünlü hekimler rol aldıkları kamu spotlarında, salgından kurtulmak için aşılamanın önemine dikkati çekerek sırası gelenleri aşı olmaya davet etti.

Çekimleri devam eden birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları, televizyon kanallarında yayınlanmaya devam edecek.