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Cem Yılmaz'dan dikkat çeken çağrı: Şakası yok ama...

23 Haziran 2021 Çarşamba - 18:57 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 18:57

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamına sanatçı Cem Yılmaz'ın yer aldığı kamu spotu hazırlandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz"  sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı  Cem Yılmaz'ın vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.
 
Cem Yılmaz, "Birazdan söyleyeceklerim size komik gelmeyebilir ama  yüzümüzü güldürecek. Koronavirüsün şakası yok ama çaresi var. Sağlıklı  günlerimize hemen geri dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım." ifadesini  kullandı.
 
Bakanlıkça "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla Kovid-19 ile mücadele  kapsamında başlatılan aşı kampanyası kapsamında birçok ünlü sanatçı ve tabip kamu  spotlarında rol alarak kampanyaya destek verdi.
 
İlk olarak Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer, Cem Yılmaz ve Dr.  Mehmet Öz'ün kamera karşısına geçtiği filmler, kampanya kapsamında yayınlanmaya  başladı.
 
Sanatçılar ve ünlü hekimler rol aldıkları kamu spotlarında, salgından  kurtulmak için aşılamanın önemine dikkati çekerek sırası gelenleri aşı olmaya  davet etti.
 
  
Çekimleri devam eden birçok ünlünün yer alacağı kamu spotları,  televizyon kanallarında yayınlanmaya devam edecek.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs Cem Yılmaz
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