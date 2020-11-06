Cem Yılmaz da sessizliğini bozdu! 'Bitene kadar...'

Cem Yılmaz, O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşamaya başladığı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde adı Cem Yılmaz ile aşk dedikodularına karışan Saadet Özsırkıntı, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara açıklık getirdi. Özsırkıntı, "Her selamlaştığım aşka evrilmesin. Lütfen sizden ricamdır; Yanlış veya yalan bilgilerle gündem yaratılmasın" dedi.

Bunun ardından bir tepki de Cem Yılmaz’dan geldi.

"PASPALLIK FOREVER..."

Cem Yılmaz çıkan haberlere twitter hesabından “Bu ve benzeri ‘aşk’ haberleri dedikleri şeyi, 2 gün sonra ‘büyük aşk bitti’ diye verme var bir de... Bitene kadar mücadeleye devam :) … Paspallık forever… Since 90’s.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cem Yılmaz bu tweetin altına "Aşk hayatını merak etmediğim nadir ünlülerdensiniz. Sizi çıplak düşününce midem ağrıyor" yanıtını veren bir takipçisine de verdiği cevap olay yarattı.