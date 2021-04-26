Cem Yılmaz'a doğum günü sürprizi!

Yaklaşık 5 saat süren prova sonrası Nilperi Şahinkaya heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte ayrıldı. “Masumlar Apartmanı” dizisinin oyuncuları Ezgi Mola ve Merve Dizdar da mekandan birlikte çıktı. Mola, “Çok keyifli, çok heyecanlı, herkesin çok eğleneceği bir iş olacağından şüphem yok” dedi.