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Cem Özer fiyatlara isyan etti! 'Lahmacuna, ayrana dünya paralar...'

Cem Özer, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Üç yıldır Bodrum’da beach işleten oyuncu, turizm mekanlarındaki fiyatların yüksekliği hakkında, "Mal sahipleri fırsatçılık yapıyor" dedi.

Cem Özer fiyatlara isyan etti! 'Lahmacuna, ayrana dünya paralar...' Sezonu açmak için Bodrum’a gideceğini anlatan Cem Özer, birkaç yıla tamamıyla ünlü tatil beldesine yerleşmeyi planladığını belirtti. Özer, "Eşimle bakım için geldik Nişantaşı’na, yarın Bodrum’a gidiyorum sezonu açmaya" dedi.
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