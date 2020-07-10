Cem Dizdar kimdir, nereli?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonundan itibaren uygulanması planlanan yeni yabancı oyuncu kuralının TFF tarafından açıklanmasının ardından, Fanatik Gazetesi yazarı Cem Dizdar'ın TRT Spor'da yayınlanan "Spor Manşet" programında yaptığı açıklama sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Cem Dizdar, "Bu kural seneye yine değişecek. Hiç merak etmeyin. İstediğiniz gibi olur. Böyle kalmaz, yine değişecek." sözleriyle Federasyonu eleştirdi. Peki, Cem Dizdar kimdir?

Süper Lig yeni yabancı oyuncu kuralı açıklandı. TFF'nin Süper Lig takımları için açıkladığı bu yeni kurala Fanatik Gazetesi yazarı Cem Dizdar'dan da eleştiri geldi. Dizdar, "Bu yabancı kuralı bir sonraki sene bir daha değişir, hiç merak etmeyin. Ben rakamlara hiç bakmadım, değişecek çünkü." sözlerini ifade etti. Dizdar’ın yaptığı açıklama sonrası, hakkında merak edilenler arttı.

Cem Dizdar kimdir?

TRT Spor ekranlarında ve Fanatik Gazetesinde yorumcu ve spor yazarı olarak çalışmalarını sürdüren Cem Dizdar 1965 yılında Samsun‘da dünyaya gelmiştir.

Bir röportaj’da evlerini Çiftlik Mahallesinde olduğunu ve ara sıra Çiftlikte evine gittiğini ve orada doğup büyüdüğünü belirtmiştir.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Matematik eğitimini yarıda bırakmış ve İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. Ersin ile Esra isimlerinde iki kardeşi vardır.

Günümüzde Serkan Yetkin ile birlikte TRT ekranlarında Spor Manşet programını sunmaktadır.