Cem Dizdar kimdir, nereli?

Süper Lig yeni yabancı oyuncu kuralı açıklandı. TFF'nin Süper Lig takımları için açıkladığı bu yeni kurala Fanatik Gazetesi yazarı Cem Dizdar'dan da eleştiri geldi. Dizdar, "Bu yabancı kuralı bir sonraki sene bir daha değişir, hiç merak etmeyin. Ben rakamlara hiç bakmadım, değişecek çünkü." sözlerini ifade etti. Dizdar’ın yaptığı açıklama sonrası, hakkında merak edilenler arttı.
Cem Dizdar kimdir?
TRT Spor ekranlarında ve Fanatik Gazetesinde yorumcu ve spor yazarı olarak çalışmalarını sürdüren Cem Dizdar 1965 yılında Samsun‘da dünyaya gelmiştir.
Bir röportaj’da evlerini Çiftlik Mahallesinde olduğunu ve ara sıra Çiftlikte evine gittiğini ve orada doğup büyüdüğünü belirtmiştir.
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Matematik eğitimini yarıda bırakmış ve İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. Ersin ile Esra isimlerinde iki kardeşi vardır.
Günümüzde Serkan Yetkin ile birlikte TRT ekranlarında Spor Manşet programını sunmaktadır.