46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, bu gece sahiplerini buluyor. 17 milyon oyla belirlenen kazananların açıklanacağı 46. Pantene Altın Kelebek ödüllerini sunuculuğunu ise oyuncu Cem Davran ile başarılı manken Çağla Şıkel üstleniyor. Peki, Cem Davran kimdir? Cem Davran kaç yaşında ve nereli? İşte Cem Davran'ın filmleri, dizileri ve hayatı hakkında merak edilenler...

Yılın en prestijli ödül organizasyonu 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. 17 milyon oyla belirlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde kazananlar bugün açıklanıyor. Altın Kelebek Ödül töreni sunucusu Cem Davran merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Cem Davran kimdir? Cem Davran kaç yaşında ve nereli? İşte Cem Davran'ın filmleri, dizileri ve hayatı...

CEM DAVRAN KİMDİR? CEM DAVRAN'IN BİYOGRAFİSİ

Cem Davran, 3 Mart 1964 yılında İstanbul Kasımpaşa ’da dünyaya geldi. Babası Tiyatrocu Mehmet Davran annesi de Ayfer Naciye Davran'dır. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

1976 yılında Türkbank Çocuk Tiyatrosu bünyesinde sanat hayatına adım atan Cem Davran, 1977 yılında sınavları kazanarak İstanbul Şehir Tiyatrosu’na çocuk oyuncu olarak girmiş, 1980'de ise henüz 16 yaşında iken profesyonel oyuncu kadrosuna dahil edilmiştir.

Cem Davran üç yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda yönetim kurulu üyeliği ve genel sanat yönetmeni yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Daha sonra dört yıl Dormen Tiyatrosu'nda, üç yıl da Tiyatro İstanbul'da konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Cem Davran çeşitli okullarda tiyatro dersleri vermiştir. 1996 yılında Gazeteciden Dost, 1997 yılında ise Yeni Baştan adlı oyunlarda Avni Dilligil Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştur.

Cem Davran 1990 yılında Hilal Davran ile evlenmiştir, bu evliliğinden Ali ve Hürcan isimlerinde 2 oğlu vardır.

CEM DAVRAN FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Kameralar karşısına ilk kez 1978 yılında yayınlanan Taşı Toprağı Altın Şehir adlı sinema filminde canlandırdığı Tahir karakteri ile geçen Cem Davran; Tatlı Bedüş, Ruhsar, Şaşı Felek Çıkmazı, Aşk Meydan Savaşı, Bana Abi De, Patron Kim, Yuvam Yıkılmasın, Çocuğun Var Derdin Var, İlk Göz Ağrısı, Deli Dolu, Fesupanallah, İzmir Çetesi, Bizim Okul, Babam Sınıfta Kaldı, Yedikule Hayat Yokuşu, 7 Yüz, 8. Gün gibi dizilerde ve Taşı Toprağı Altın Şehir, Yusuf ile Kenan, Asılacak Kadın, Kurt Kanunu, Varyemez Oktay, Tersine Dünya, Kahpe Bizans , Balalayka, Ruhsar, Avrupalı, Masum Kadınlar, Melekler ve Kumarbazlar, Bir Ses Böler Geceyi, Ve Panayır Köyden Gider, Niyazi Bey ve Babamın Kemikleri gibi sinema filmlerinde rol almıştır.