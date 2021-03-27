Cem Cücenoğlu nasıl zayıfladı? Cem Cücenoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cem Cücenoğlu’nun son yeni hali…

Cem Cücenoğlu nasıl zayıfladı? Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu verdiği kilolar ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçirdiği mide ameliyatı sonrası 150 kilodan 90 kiloya düşen Cem Cücenoğlu verdiği 60 kilo bambaşka birine dönüştü. Cem Cücenoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cem Cücenoğlu’nun son yeni hali…

Oyuncu Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi. 150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu. Cem Cücenoğlu, oyunculuğa Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Deli Yürek' ile adım atmıştı. Cücenoğlu, dizide 'Şeyhmuz' karakterine hayat vermişti. Oyuncu daha sonra, 'Gurbet Kadını', 'Yabancı Damat', 'Cennet Mahallesi ', 'Akasya Durağı' ve 'Poyraz Karayel' gibi fenomen dizilerde rol almıştı. Cem Cücenoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Cem Cücenoğlu’nun son yeni hali…

Cem Cücenoğlu kimdir?

Cem Cücenoğlu, 7 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Batı Müziği Piyano Bölümü'nde tamamlamıştır. Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu’nun yeğenidir.

İlk oyunculuk deneyimini 1999 yılında yayınlanan Deli Yürek dizisi yaşayan Cem Cücenoğlu; Gurbet Kadını, Cennet Mahallesi, Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Düriye'nin Güğümleri, Ustura Kemal gibi projelerde rol almıştır.

Cem Cücenoğlu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Muharrem karakterine hayat vermektedir. Cem Cücenoğlu, 1.93 metre boyunda, 110 kilo ve Koç burcudur.

Cem Cücenoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları

2017 – Martı – Pürtelaş Tiyatro

Cem Cücenoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Her Yerde Sen (Muharrem Usta) (TV Dizisi)2018 – Locman (Sinema Filmi)

2018 – Kızım ve Ben (Sinema Filmi)

2017 – Şevkat Yerimdar (Olsen Somonoğlu) (TV Dizisi)

2017 – Poyraz Karayel: Küresel Sermaye (Taşkafa) (Sinema Filmi)

2017 – Cingöz Recai (Sinema Filmi)

2016 – Sen Benim Herşeyimsin (Sinema Filmi)

2016 – Karayel (Firma Sahibi) (Sinema Filmi)

2015 – Ertuğrul 1890 (Naci) (Sinema Filmi)

2015 – 91.1 (Sinema Filmi)

2014 – 2016 – Poyraz Karayel (Taş Kafa) (TV Dizisi)

2013 – Kedi Özledi (Yaygaracı) (Sinema Filmi)

2013 – Hoştanlı Kalaylı Saray (Az Soore) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Aziz) (TV Dizisi)

2011 – Evvel Zaman Hikayesi (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Dürüye’nin Güğümleri (Kahveci Bayram) (TV Dizisi)

2009 – Çılgın Kanal (Salih) (TV Dizisi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Bebe Ruhi) (Sinema Filmi)

2008 – Dinle Neyden (Muhafız) (Sinema Filmi)

2008 – Ayışığı (Ambulans Şöförü) (TV Dizisi)

2008 – Akasya Durağı (Kasap) (TV Dizisi)

2007 – Kuzey Rüzgarı (Meitn) (TV Dizisi)

2006 – Son Osmanlı Yandım Ali (Burgazlı Mevlit) (Sinema Filmi)

2006 – Gülpare (Aşçı Musa) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar 1. Sezon (Uyuşturucu Taciri) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Sen misin Değil misin? (Mafya Babası) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (Kamyon Şoförü Aziz) (TV Dizisi)

2004 – Cennet Mahallesi (Cankat) (TV Dizisi)

2003 – Yazı Tura (Maganda) (Sinema Filmi)

2003 – Gurbet Kadını (Şehmuz) (TV Dizisi)

2002 – Lahmacun ve Pizza (TV Dizisi)

2002 – Hastayım Doktor (Durgun) (TV Dizisi)

2000 – Hayat Bağları (Kasap Hızır) (TV Dzs)

1999 – Deli Yürek (Şeyhmuz) (TV Dizisi)

Cücenoğlu'nun verdiği kilolara gelen yorumlardan bazıları:

-Bazı insanlar kiloları ile güzeller bu adam benim için öyleydi.

-Şu kadar azmim olsa yeterdi be.

-Eski hali daha karizmatikmiş.

-Ben 6 yıldır 6 kilo vericem. Adama bak 60 kilo vermiş. Tebrikler.

-Aynı kişi olduğuna kimse beni inandıramaz!

-Ben daha 300 gram veremiyorum helal olsun!

-Bazı insanlar kiloları ile daha güzeller bu adam benim için öyleydi.

Cem Cecücenoğlu son hali