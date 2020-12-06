Cem Belevi kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Şarkıcı Cem Belevi, Kanal D'de yayınlanan Magazin D'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Cem Belevi, 2016’da aşk yaşamaya başladığı oyuncu Zehra Yılmaz ile ilgili de konuştu. Magazin takipçileri de Cem Belevi'nin hayatı ve kariyerini merak ediyor. Peki, Cem Belevi kimdir? Cem Belevi kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Şarkıcı Cem Belevi, Kanal D 'de yayınlanan Magazin D'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Magazin takipçileri Cem Belevi ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki, Cem Belevi kimdir? Cem Belevi kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

CEM BELEVİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

4 Haziran 1987 yılında İzmir ’de dünyaya gelen Cem Belevi, müzikle küçük yaşlarda ilgilenmeye başladı. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını atmış oldu ve 13 yaşında “kendimi en iyi ifade ettiğim enstrümanım” dediği gitarla tanıştı

Okul yıllarında sayısız konserler veren ve şarkı söylediği her toplulukta büyük beğeni toplayan Cem Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yapmaya başladı… Lise yıllarında sözü müziği kendisine ait şarkıların, tüm arkadaşları tarafından dillere dolanması, şarkı söyleme ve beste yapma isteğini daha da arttırdı.

18 yaşında vizyonunu genişletme ve farklı kültürleri tanıma isteği ile üniversite eğitimini İngiltere ’de almaya karar verdi ve 5 yılını geçireceği ada ülkesinin yolunu tuttu.

Cem Belevi, İngiltere’de ilk 6 ay Cambridge'de dil eğitimi, sonrasında 1 sene Londra David Game College’ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesinde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

Cem Belevi’nin müziğe olan tutkusu üniversite yılları boyunca artarak devam etti..

Londra’nın büyüleyici ve romantik atmosferinde onlarca besteler yapan Cem Belevi, orada kaldığı yıllarda London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)’te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi aldı. Ayrıca birçok dernek organizasyonları ve çeşitli etkinliklerde de şarkılarını söyleme fırsatı buldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerine Londra’da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başlayan Cem Belevi, kısa bir sure sonra içindeki profesyonel müzik yapma ve şarkı söyleme tutkusunu daha fazla ertelememek için, çevresinin de baskısıyla her şeyi bırakıp Türkiye’ye döndü…

2011 yılında albüm çalışmalarına başladı.

Cem Belevi’nin “Bilmezsin” isimli ilk albümündeki şarkıların tamamının söz ve müzikleri kendisine aittir.

2015 yılında Ayshe ile düet yaptığı "Kim Ne Derse Desin" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Belevi, ardından yine 2015 yılında "Sevemez Kimse Seni" ve 2016 yılında da yeni şarkısı "Sor" ile dinleyicilerinin karşısına çıktı. Cem Belevi, 2017 yılında son şarkısı "Aç Kollarını" ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Cem Belevi İnadına Aşk dizisinde de boy göstermiştir.

CEM BELEVİ SEVGİLİSİ KİM?