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Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı!

DHA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 17:31 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 17:31

Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın hayatını kaybeden 69 yaşındaki babası Celal Filiz, Edirne'nin Ekmekçi köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle toprağa verildi.


Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün hayatını kaybetti. Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Corona virüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.
 
 
Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi.  Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü. Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.
 
 
 

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