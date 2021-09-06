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Çeltik alım fiyatları belli oldu!

06 Eylül 2021 Pazartesi - 20:27 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 20:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Çeltik hasadı için TMO’nun alım fiyatını belirledik. Ton başına Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 400 lira Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan  Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat 10 dakika  sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Çeltik alım fiyatlarınıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan "Çeltik hasadı için TMO’nun alım fiyatını belirledik. Ton başına Baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 400 lira Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır" dedi.

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