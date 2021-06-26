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Celil Nalçakan: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin

Geçtiğimiz günlerde oturduğu sitede köpeğinden rahatsız olan komşuları, Celil Nalçakan'a köpeği istemediklerini belirten bir mektup yazmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından tepki gösterdiği olayla ilgili konuştu.

Celil Nalçakan: Merhamet etmeyen merhamet beklemesin Celil Nalçakan, önceki akşam Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşları ile bir araya geldi. Mekan çıkışında keyifli halleri ile dikkat çeken oyuncu, taraftarı olduğu Beşiktaş hakkında konuştu.
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