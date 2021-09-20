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Celal Şengör'den Neler Oluyor Hayatta'ya özel açıklama!

20 Eylül 2021 Pazartesi - 14:10 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 14:10

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programında, Prof. Dr. Celal Şengör’ün açıklamaları konuşuldu.


Prof.Dr Şengör'ün bir öğrencisine kızdığı için "eteğini kaldırıp tokat attığını" canlı yayında anlatması, büyük tepki çekmişti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörlüğü, Prof. Dr. Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. 
 
Prof. Dr. Celal Şengör yankı uyandıran olayla ilgili ilk açıklamayı “Neler Oluyor Hayatta” programına yaptı. Şengör’ün ifadelerine yer veren Hakan Ural, “Celal Hoca diyor ki; Ben asla, bunun bir cinsel taciz olduğunu düşünmüyorum. Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” dedi.
 
Neler Oluyor Hayatta hafta içi her gün Kanal D’de!
 

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