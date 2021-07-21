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Çekya'dan Antalya'ya tatile geldi! Tuvalette bu halde bulundu

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) |  21 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:31 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 19:31

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Çek turist Vladimira Chadimova (53), konakladığı otelde hayatını kaybetti.


Olay, dün saat 10.00 sıralarında Alanyanın Konaklı Mahallesindeki bir otelde meydana geldi. Tatil için ilçeye gelen ve otelde konaklayan Çek turist Vladimira Chadimova, kahvaltısını yaptıktan sonra otelin havuz kenarındaki tuvaletine gitti. Uzun süre dönmeyen Chadimovanın durumundan şüphelenen arkadaşı onu kontrol etmek için gittiğinde, yerde hareketsiz yatarken buldu. Arkadaşının, durumu hemen yetkililere bildirmesiyle jandarma ve sağlık ekipleri çağırıldı. Otele gelen ekiplerin yaptığı kontrolde kadın turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından turistin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 
 

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