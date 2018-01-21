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Çekya'da yangın: 4 ölü

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 20:30 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 20:30

Çekya'nın başkenti Prag'da bir otelde meydana gelen yangında 2'si turist 4 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi ağır yaralandı.


Çekya Devlet Radyosu'nun aktardığı habere göre, başkent Prag'ın 2.  bölgesindeki bir hotelde  dün gece geç saatlerde meydana gelen yangında, biri  Alman diğeri Güney Kore uyruklu iki kişinin yaşamını yitirdiği, ağır yaralı  olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin de bugün hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Polisin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ağır yaralı 7 kişinin  çeşitli hastanelere sevk edildiği, yaralılar arasında bir Türk’ün yanı sıra  Fransa ve Hollanda vatandaşlarının da bulunduğu ifade edildi.
 
Hotelde bulunan 34 kişinin sağlık kontrolünden geçirilerek güvenli bir  yere taşındığı vurgulanan açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre, 4'üncü  katta bulunan klimadan çıkmış olabileceğinin tahmin edildiği  kaydedildi.
 

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Çekya Prag yangın
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