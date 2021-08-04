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Çekya'da trenler çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:45 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 10:45

Son dakika haberi... Çekya'nın Almanya sınırına yakın Milavce bölgesinde iki trenin çarpışması sonucu en az iki kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.


Çekya kırsalındaki bir köy yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Bu sabah yerel saatle 08.00 sularında Almanya sınırına yakın Milavce civarında meydana gelen tren kazası sonrasında, olay yerine kurtarma helikopterleri ve ambulanslar sevk edildi. 
 
Başbakan Yardımcısı Karel Havlicek, trenlerden birinin dur sinyali verdiğini ve diğer trenle çarpıştığını belirterek, durumu "ciddi" olarak nitelendirdi. 
 
Ulusal polis gücü, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 8'den kısa bir süre sonra Domazlice ilçesine bağlı Milavce köyünde iki tren rayda çarpıştı" ifadesini kullandı. 
 
Yerel medya yaralı sayısının en az 50 olduğunu bildirdi.

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