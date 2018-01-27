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Çekya'da cumhurbaşkanlığı seçimini Zeman kazandı

AA |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 19:53 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 20:17

Çekya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Milos Zeman, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 52’sini alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu.


 Çekya Devlet Radyosu’nun haberinde, ilk turu 12-13 Ocak’ta, ikinci  turu dün ve bugün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 96’sının  sayıldığı belirtildi.
 
Haberde, mevcut Cumhurbaşkanı Zeman ile eski Çekya Bilimler Akademisi  Başkanı Jiri Drahost'un yarıştığı seçimde Zeman’ın yaklaşık yüzde 52 oy kazandığı  kaydedildi.
 
Zeman'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi olduğu bildirilen  haberde, Drahost’un da yüzde 48 oranında oy aldığı ifade edildi.
 
 Halk tarafından ikinci kez  cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Zeman,  Rusya yanlısı, Müslüman ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle biliniyor.
 
Cumhurbaşkanının 2013’ten itibaren halk tarafından seçildiği Çekya’da  8 milyon seçmenin yüzde 66,5’i sandık başına gitti.
 
Çekya'da 12-13 Ocak'ta ilk turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı  seçimlerine 9 aday katılmış, görevdeki Cumhurbaşkanı Zeman yüzde 38,6, rakibi  Çekya Bilimler Akademisi Başkanı Drahost yüzde 26,6 ile öne çıkarak ikinci tura  kalmayı başarmıştı.
 
  
 

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Çekya Milos Zeman
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