26 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.792 1.08 EURO 4,6620 -0.01
USD 3,7870 -0.12 ALTIN 162,220 0.10
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çekya'da alarm! Onlarca kişi hayatını kaybetti

26 Şubat 2018 Pazartesi - 22:03 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 22:34

Çekya'da ay başından beri grip salgınından 70 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.


Çekya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ay başlayan grip salgınından (H3N2 tipi virüs) dolayı 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
 
Ölenlerin yüzde 80'inden fazlasının 60 yaş üstü olduğu ifade edilen açıklamada, halihazırda ülkedeki her 100 bin kişiden yaklaşık 2 bininin grip salgınıyla mücadele ettiği kaydedildi.
 
Ülke genelinde grip teşhisiyle hastanede tedavi görenlerin sayısı 110 olarak açıklandı.
 
Çekya'da geçen yıl ocak ortasında başlayıp şubat sonunda biten salgında 108 kişi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.