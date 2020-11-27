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Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 0:01 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 0:01

Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde 4 kişi  arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra  kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı.
 
Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer kişiler  otomobille olay yerinden uzaklaştı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevre  güvenliğini alan polis, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay Yeri İnceleme  Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kovanları incelemek için topladı.
 
Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.
 

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Çekmeköy silah kavga
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