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Çekmeköy'de iki kardeşin öldüğü inşaatın sahibi tutuklandı!

10 Mart 2021 Çarşamba - 16:32 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 16:42

Çekmeköy’de iki kardeşin öldüğü inşaatın sahibi Orhan A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan tutuklandı.


Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki  Hüseyin B. kardeşlerin, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda ölü  bulunmalarına ilişkin gözaltına alınan inşaatın yetkilisi Orhan A.'nın emniyetteki  işlemleri tamamlandı.
 
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra Kartal'daki  Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
 
Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan Orhan A., ifadesinin  alınmasının ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan  tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
 
Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, Orhan A.'nın tutuklanmasına karar verdi.
 
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Olayın geçmişi
 
Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8  yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, önceki gün öğle saatlerinde kaybolmuş, durumun  bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama  çalışması yapmıştı.
 
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Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda  olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki  kardeşin cesedini bulmuştu.
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kardeşin inşaat alanındaki çukurda  ölü bulunmalarına ilişkin "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma  başlatmıştı.
 
Soruşturma kapsamında inşaatın yetkilisi Orhan A. gözaltına alınmıştı.
 
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