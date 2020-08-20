Çekmeköy'de 27 köpek ortadan kayboldu! Kaybolan köpekler için kazı yapıldı

İstanbul Çekmeköy'de bazıları yavru olmak üzere 27 köpek ortadan kayboldu. Savcılık kayıp köpekler için inceleme başlatırken, mahalle sakinlerinin köpekler 'zehirlendikten sonra gömüldü' iddiaları üzerine bölgede kazı yapıldı. Yapılan kazıda kaybolan 27 köpeğe ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Hilal Altuntaş, Çekmeköy'de ailesinin yaşadığı eve yakın noktada bulunan ağaçlık alanda arkadaşlarıyla birlikte 27 köpeği besliyordu.

Altuntaş, 24 Temmuz günü Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Ordu 'ya gitti. 5 Ağustos günü İstanbul 'a dönen Altuntaş ağaçlık alanda köpeklerin olmadığını fark etti.

Mahalle sakinleri, köpeklerin zehirlenerek belediye ekipleri tarafından gömüldüğünü iddia etti. Ancak Çekmeköy Belediyesi o tarihlerde herhangi bir hayvan defini yapılmadığını, kayıtlarda böyle bir çalışma olmadığı bilgisini paylaştı.

Köpekleri besleyen hayvansever kadın bazı derneklere ulaştı. Derneklerin Çekmeköy Kaymakamlığı'na ulaşması üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla mahalle sakinlerinin köpeklerin gömüldüğünü iddia ettiği yerlerde belediye ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri polis gözetiminde kazı yaptı. Yapılan kazı işleminde eski olduğu değerlendirilen ölü bir köpeğin kalıntılarına rastlandı. Geniş bir bölgede yapılan arama ve kazı çalışmalarından netice alınamayınca kazı çalışmaları sona erdi. Ağaçlık alanda köpeklerden geriye su kapları ve kulübeler kaldığı görüldü.

"BELEDİYENİN BÖYLE BİR İŞLEM YAPMADIĞI ORTAYA ÇIKTI"

Arkadaşlarıyla birlikte köpekleri besleyen Hilal Altuntaş, "Biz bu bölgede üç arkadaş olarak beş yıldır besleme yapıyoruz. En son 23 Temmuz'da besleme yaptım. 5 Ağustos'ta geri döndüm. Ne olduysa oldu. 27 köpeğimiz buradan yok oldu. İstanbul'a döndüğümde mahalle arasında bir araştırma yaptım. İki, üç hane bana 'hayvanlar zehirlendi, belediye gelip gömdü' dedi. Dün burada yapılan araştırmada belediyenin böyle bir işlem yapmadığı, kesinlikle kayıtsız gömü işlemi yapmadığı ortaya çıktı. Mahallelinin gösterdiği birkaç alan var. 'Buralara gömüldü' diye gösterdiler. O bölgelerden hayvanlara ait bir ceset çıkmadı. Hayvanlar yok ortada. Hiçbir şekilde bulamıyoruz. 8 tane yeni doğmuş yavrumuz vardı" diye konuştu.

"ORMANIN HER YERİNİ ARADIK HİÇBİR ŞEKİLDE BULAMIYORUZ"

Çekmeköy Belediyesi'nden konuyla ilgili detaylı bilgi aldıklarını ifade eden Altuntaş sözlerine şöyle devam etti:

"Haziran ayında bir ölü işlemi olmuş. Bununla ilgili belediye gelip işlem yapmış. Bütün evrakları düzgün. 1 Temmuz'da da ölü işlemi olmuş. Onun kayıtları var. Ceset de bulundu. Onu gömdükleri yer de gösterildi. Ama diğer hayvanlara hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Belediye kayıtlarında iki cesetten bahsediliyor. Bunlar benim belirttiğim tarihlerden çok önce. Benim aradığım tarih 23 Temmuz ve 5 Ağustos arası. Ormanın her yerini aradık hiçbir şekilde bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MAHALLELİ KESİNLİKLE HAYVANLARDAN HAZZETMİYOR"

Mahallede yaşayan bazı kişilerin köpekleri istemediğini belirten hayvansever Hilal Altuntaş "İnsanlar kaplarımızı aldılar. Su kaplarımızı söktüler, evlerimizi yıktılar. Beslemeye yapmayalım diye yaptılar. Mahalleli kesinlikle hayvanlardan hazzetmiyor. Hepsine hazzetmiyor diyemem. Birkaç hane ile benim sözlü tartışmam oldu. Gelip kendileri bana saldırdılar. 'Bunlar pislik yayıyor, siz besliyorsunuz biz sokağa çıkamıyoruz, çocuklarımız güvence altında değil' dediler. Kesinlikle böyle değil. Hayvanlar zaten çok ürkekti" diye konuştu.

Kaybolan 27 köpekle ilgili polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü öğrenildi.