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Çekmeköy'de 15 dönümlük orman kül oldu

07 Temmuz 2020 Salı - 10:21 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 10:21

İstanbul Çekmeköy Reşadiye Mesire Alanı yakında yaklaşık 15 dönümlük ormanda yangın çıktı. İtfiaye ekipleri yangını yaklaşık 4 saat içerisinde kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerin çalışması sürüyor.


Alemdağ Mahallesi Reşadiye Mesire Alanı yakında saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanın bir kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orman yangına itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı araçları yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat içerisinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. 
 
 
VATANDAŞ İDDASI 
 
Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Olay yeri inceleme ekiplerin delil araştırması yaptı. Bir vatandaşın iddiasına göre, bir bisikletli kişi tarafından ormanı yakıldığı polis ekiplerine ifade verirken ormanın giriş ve çıkışlarındaki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 

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Çekmeköy Reşadiye Mesire Alanı
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