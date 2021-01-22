Çekirge sürüleri ülkeyi istila etti

Kenya'da çekirge sürüleri 47 ilçenin 15'ini işgal etti. Birçok bölgenin, Etiyopya ve Sudan'dan gelen çöl çekirge sürülerinin istilasına uğradığı bildirilirken bölgeden çarpıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

Kenya Tarım Bakanı Peter Munya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 47 ilçenin 15'inde çekirge sürülerinin istilasıyla mücadele edildiğini söyledi. Munya, "Kenya, yeni bir çekirge sürüsü istilasıyla karşı karşıya. 47 ilçenin 15'inde çekirge sürüsü tespit edildi." dedi. Ülkenin birçok bölgesinde çekirge sürülerinin görüldüğünü kaydeden Munya, gerekli önlemlerin alındığını ancak tehlikenin henüz geçmediğini vurguladı.

BM'DEN UYARI