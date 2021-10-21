Çekirdek enflasyon nedir? Çekirdek enflasyon neden takip ediliyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 2021 ekim ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar verdi. Merkez Bankasının faiz kararı açıklamasında, “Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirilmiştir” ifadelerinde yer verildi. Peki, Çekirdek enflasyon nedir? İşte çekirdek enflasyon hakkında bilmeniz gerekenler…

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Yatırımcının merak ettiği Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16’ya indirilmesine karar verdi. Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirildiğini belirtti. Peki, Çekirdek enflasyon nedir? İşte çekirdek enflasyon hakkında bilmeniz gerekenler…

ÇEKİRDEK ENFLASYON NEDİR?

Gıda ve enerji gibi kontrol dışı olarak değerlendirilen ve genelde dışsallık etkisiyle volatil bir görünüm sergileyen kalemlerin dışarıda bırakıldığı göstergeye ‘çekirdek enflasyon’ adı verilir.

Çekirdek enflasyon, gıda ve enerji gibi merkez bankası tarafından doğrudan kontrol edilemeyen kalemlerin manşet enflasyondan çıkarılmasıyla elde edilir.

Merkez bankalarının performanslarını daha iyi değerlendirebilmelerine ve manşet enflasyondaki kalıcı trendleri görebilmelerine yardımcı olur.

Merkez bankaları çekirdek enflasyonu, politika etkinliği bakımından elbette kontrol ederler ancak alım gücünü asıl gösteren ‘manşet enflasyon’ olmasından dolayı genelde çekirdek enflasyonu direkt olarak hedeflemezler.

ÇEKİRDEK ENFLASON GÖSTERGELERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Ana enflasyonun hesaplandığı ürün sepetlerin içinde mevsimsellik özelliği gösteren, hava koşullarına bağlı olan gıda grubu ürünleri, benzin, doğal gaz, alkol ve tütün ürünlerinde olduğu gibi fiyatları arz ve talebe bağlı olmadan daha çok devlet tarafından belirlenen veya yönlendirilen ürünler vardır. Bu ürünlerin fiyatları diğer ürünlerin fiyatlarına göre daha fazla dalgalanma özelliğine sahiptirler.

Bu ürünlerin fiyatlarındaki değişimler duruma göre ana endeksteki enflasyon rakamlarını artırabilir veya azaltabilir. Bu ürünlerin fiyatlarındaki değişimler bir defa olduğu sürece etkileriyle ileriye yönelik enflasyon görünümünde yanıltıcı olabilirler. Bu yüzden bu yanılgıya düşmemek ve enflasyondaki gerçek eğilimi görebilmek amacıyla çekirdek enflasyon göstergeleri oluşturulmuştur.

Çekirdek enflasyon göstergeleri ana hedefi fiyat istikrarı olan merkez bankalarınca yakından takip edilen enflasyon göstergelerindendir.

Ülkemizde fiyat istikrarını sağlamak için uygulanan enflasyon hedeflemesi rejiminde her ne kadar seçilen hedef yıl sonu yıllık TÜFE artışı olsa da, TCMB bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla uyguladığı para politikası için özel kapsam TÜFE göstergelerinden olan H ve I çekirdek enflasyon göstergelerini yakından takip etmektedir.