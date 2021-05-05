05 Mayıs 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.16 EURO 10,0620 0.51
USD 8,3540 0.35 ALTIN 478,510 0.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çekimler başladı

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:35 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 12:39

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi "Baht Oyunu"nun çekimleri başladı.


İki aylık ön hazırlık sürecini tamamlayan Baht Oyunu ekibi ilk set günü heyecanını geçtiğimiz günlerde yaşadı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor. Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor.  
 
“Yaygın bir inanıştır; aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır! Ve doğru adamla hep yanlış yerde, yanlış zamanda karşılaşılır…” Peki hep böyle midir? Baht oyunu, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikayesini izleyicilerle buluşturuyor.
 
Baht Oyunu, yakında Kanal D’de…
 

ETİKETLER

baht oyunu cemre baysel aytaç şaşmaz
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.