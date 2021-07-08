Çek, kara liste, sicil affı ile flaş gelişme! Ekonomide yeni adım

Çek, kara liste ve sicil affı ile ilgili kritik gelişme. Ekonomide yeni dönem başlıyor. İş çevrelerinin talepleri arasında bankaların yaptığı sicil affı ve kara listeden çıkarmalarda sorunlar yaşandığı, kara listeden çıkarıldı halde kredi verilmediğinin, bu sorunun çözülmesi istendi. Çek cezaları ile ilgili talepler üzerinde de duruldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçen günlerde bakanlıkları ile ilgili komisyon üyeleri ile ayrı ayrı toplantılar yaptılar. Milletvekilleri, iş dünyası ve vatandaşların beklentilerini bakanlara iletti. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, pandemiden kaynaklanan sorunların hızla çözülmesi talepleri ön plana çıktı.

Bir bölümü için tasfiye kararı verilen faizsiz ev şirketleri konusu gündemle gelince Elvan, "Kanun önünde herkes eşit muamele yapılacak. Kurallara uyanlar bu işe devam edecek. Tasfiye kararı verilen şirketlerin neredeyse tamamının doğu illerinde olduğu belirtiliyor" dedi.

EXİMBANK KREDİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRİLECEK

Milletvekilleri bazı maske bezi gibi bazı ürünlerin ihracatındaki sıkıntıların giderilmesini istedi. İthal edilen bazı ürünlere sınırlama getirilmesi ve yerli üretimin teşviki de masadaydı. Muş, "İhracat yapan KOBİ'lerle ilk kez ihracat yapacak KOBİ'lere, Merkez Bankası kaynaklı Eximbank kredileri kullandırılıyor. Bu kredilerin koşullarının ve şartlarının iyileştirilmesi için çalışma yapılıyor" mesajı verdi. Muş, perakende, hal ve kooperatifçilik yasalarının yeni yasama döneminde yasalaştırılacağını bildirdi.

MOĞOLİSTAN'DA SERBEST BÖLGE

Yurt dışındaki serbest ticaret bölgelerinin sayısının arttırılması talep edildi. Moğolistan için bir adım atıldığı bilgisi milletvekilleri ile paylaşıldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞME

Masadaki en önemli konular arasında yatırım yapılacak alanların geliştirilmesi, organize sanayi bölgelerinin sorunların çözülmesi, yerli makine üretimi, ithal ikamesi olabilecek alt yatırımların, yerli üretimin desteklenmesi oldu. Bunun üzerine bakanlar, "Savunma sanayinde gelişmiş teknoloji yüzde 73'ü aştı. Makine sanayi başta olmak zere yüksek teknoloji yatırımlarının arttırılacak. Mevcut teknolojilerinin yerine bunları dijital dönüşüme yönlendirecek çalışmalar başlatılacak" mesajı verdi.

ÇEK, KARA LİSTE, SİCİL AFFI

İş çevrelerinin talepleri arasında bankaların yaptığı sicil affı ve kara listeden çıkarmalarda sorunlar yaşandığı, kara listeden çıkarıldı halde kredi verilmediğinin, bu sorunun çözülmesi istendi. Çek cezaları ile ilgili talepler üzerinde de duruldu. (Sabah)