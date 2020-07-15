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Cedi Osman ve Ebru Şahin tatilde

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 8:19 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 8:19

NBA’de 'Cleveland Cavaliers' forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam Alaçatı'da oyuncu Ebru Şahin ile görüntülendi.


Adı aşk dedikodularına karışan Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam Alaçatı Hacımemişte bulunan Boop’ta bir araya geldi. Geç saatlere kadar arkadaşları ile birlikte eğlenen Osman ve Şahin, gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı.
 
ARAÇTAN EL SALLADI 
 
Gazetecilere görüntü vermemek için aracını kapıya kadar yanaştıran Osman, arabaya biner binmez uzaklaştı. Kendisini takip eden gazetecilerden bir türlü kurtulamayan ikili, yoğun trafikte arka koltukta görüntülenmekten kurtulamadı. Kendilerini çeken gazetecilere araç içerisinden el sallayan Osman ile Şahin, yeşil ışığın yanması ile hızla uzaklaştı.
 

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