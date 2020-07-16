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Cedi Osman ile Ebru Şahin el ele!

Cedi Osman ile Ebru Şahin el ele! Geçtiğimiz akşam bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlenen Cedi Osman ile Ebru Şahin, önceki gün el ele görüntülendiler.
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