Cedi Osman ile ayrıldı mı? Ebru Şahin açıkladı

'ARAMIZDA RUHSAL MESAFE YOK'

NBA’de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin, ALL dergisine konuşmuştu.

Şahin, açıklamalarında "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var. Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz."

"Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor. Ama hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam" ifadelerine yer vermişti.