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Cedi Osman'dan aşk paylaşımı!

Cedi Osman'dan aşk paylaşımı! Yaz aylarında beraber Çeşme’de tatil yapan Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti işleri nedeniyle uzak kalmak zorunda kaldı.
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