Cedi Osman: Bende kıskançlık yok!

NBA'de forma giyen Cedi Osman ve sevgilisi Ebru Şahin, önceki akşam Etiler’de görüntülendi. Bir restoranda baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu Ebru Şahin (27), basketbolcu sevgilisi Cedi Osman’la (26), geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu Göcek'te açmıştı. İstanbul 'a dönen sevgililer, "Güzel bir tatil oldu" ifadelerini kullandı.

"SÖZ ÖYLE ANLAMIŞSINIZ"

Tatilde gazetecilerin görüntü aldığını fark edince kıskançlıktan dolayı hemen Ebru Şahin'i havluya saran Cedi Osman, "Arkadaşlar bende kıskançlık durumu yok, siz öyle anlamışsınız" açıklamasını yaptı.

"ÇOK SIKILDIK!"

Ebru Şahin ise çok konuşulan tatil fotoğrafı hakkında, "Bizde hep böyle şeylerden konuşuluyoruz, çok sıkıldık inanın. Hepinize teşekkür ederiz" dedi.

Seçkin Şenvardar/Milliyet