Cebrail Can Kalaycı kimdir? Başsavcılık'tan açıklama geldi! Cebrail Can Kalayca olayı…

Tıp Fakültesi mezunu bir kadına şiddet ve cinsel içerikli mesajlar atan Cebrail Can Kalaycı Twitter’da gündem oldu. İddialara göre Malatya yaşayan ve şu anda pratisyen hekim olarak çalışan Hacer D. isimli genç kadına hem sözlü hem de yazılı olarak tacizde bulunan Cebrail Can Kalaycı’nın tacizlerine dayanamayan genç kadın sosyal medya üzerinden yardım istedi. Cebrail Can Kalaycı’nın sosyal medyada gündem olmasının ardından Kilis Başsavcılığından da açıklama geldi. Peki, Cebrail Can Kalaycı kimdir, neden TT oldu? İşte Cebrail Can Kalayca olayı…

İddialara göre Malatya'da yaşayan ve üniversite sınavına hazırlanmak için dershaneye giden genç kadın Cebrail Can Kalaycı ile tanışıyor. Kendisine ilgisi olduğunu söyleyen Kalaycı ile görüşmek istemediğini dile getiren genç kadın yıllarca Cebrail Can Kalaycı’nın sözlü ve yazılı tacizlerine maruz kalıyor. Şahsa ait olduğu iddia edilen mesajlar ise sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girince, Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can Kalaycı olayın nedir? soruları yoğunluk kazandı. Öte yandan konuyla ilgili Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu. İşte Sosyal medyada TT olan Cebrail Can Kalaycı olayı…

KİLİS BAŞSAVCILIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Adı geçen Cebrail Can Kalaycı hakkında müşteki Hacer Demirer'e karşı tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj suçlarından yürütülen bir soruşturma dosyası var, bu dosyada şahıs hakkında imza atma şeklinde bir adli kontrol kararı verilmiş, bunun dışında aile mahkemesince 7.8.2020 tarihi itibariyle 6 ay uzaklaştırma kararı verilmiş, bu tedbirin ihlal edildiğine dair dosyaya yansıyan bir durum söz konusu olmamış, GSM kayıtlarına göre kişinin şu anda 60-70 adet aktif telefon hattı mevcut, sayı çok daha fazla ama bazılarını pasif hale getirmiş, şahıs psikolojik yönden değerlendirilmek üzere adli tıp şube müdürlüğüne gönderilmiş ve hakkında ağır depresyon nedeniyle davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azıldığı şeklinde rapor düzenlenmiş, başsavcılık emniyet ve müşteki vekili ile irtibata geçip uzaklaştırma kararının ihlali ile ilgili gelişmeleri takip edecek.

Bunun dışında kişinin gözlem altına alınması (akıl hastanesi) ile ilgili karar alınabileceği iletildi. Çünkü adli tıp raporu zaten bir sağlık kurumuna yönlendirilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmiş. Ayrıca GSM hatları ile ilgili inceleme yapılacak.

CEBRAİL CAN KALYCI OLAYI

Yıllarca tacize uğrayan genç kadın yaşadıklarını şöyle aktarıyor; “2013 yılında Malatya’da dershanede sınava hazırlanırken tanıştık. Bana karşı duygularını dile getirdiğinde olumsuz cevap vererek ondan uzaklaştım. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandım, şehir değiştirip Erzurum’a okumaya gittim. Peşimden Cebrail Can K. da üniversiteye defalarca kez gelip benimle görüşmek istedi. 2014 yılında okula gelip ayaklarıma sarılınca arkadaşlarımız araya girip ayırdı. İlk davayı da bu dönemde açtık”