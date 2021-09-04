Cebelitarık - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Cebelitarık-Türkiye muhtemel 11'ler

A Milli Futbol Takımı Cebelitarık karşısında gruptaki 5. maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası elemelerinde çıktığı 32 maçın tamamını kaybeden Cebelitarık’a konuk olacak. Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor.
Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor. Milli Takım , Cebelitarık'ı farklı geçip kritik Hollanda maçı öncesi moral depolamaya çalışacak.
Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da oynanacak.
Karşılaşma öncesi 5 oyuncumuz sarı kart sınırında bulunuyor. Karadağ maçı sonrası cezalı duruma düşen Burak Yılmaz ise bu mücadelede oynamayacak. Futbolcularıyla toplantı yapan ve Karadağ maçındaki hataların tekrarlanmamasını isteyen Şenol Güneş, "90 dakika boyunca konsantrasyon kaybı yaşamamalıyız. Cebelitarık'ı yenelim ve Hollanda karşısına en iyi şekilde çıkalım." dedi.
CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Victoria Stadı'nda oynanacak Türkiye - Cebelitarık maçı 4 Eylül Cumartesi TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.
CEBELİTARIK-TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER:
Cebelitarık: Coeling, Sergeant, Chipolina, Wiseman, Bosio, Brito, Ronan, Torilla, Annesley, Valarino, Barr
Türkiye: Altay (Uğurcan), Zeki, Merih, Kaan, Mert Müldür, Okay, Cengiz, Yusuf, Orkun, Kerem, Enes
2021'DEKİ 11. MAÇ
Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 11. maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.