Cazın efsanesi Chick Corea hayatını kaybetti

Chick Corea'nın ölüm haberi Facebook sayfasından 11 Şubat'ta yayınlanan bir mesajla duyuruldu. 'Spain' parçasıyla akıllara kazınan efsane caz piyanistinin 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

50 yılı aşkın kariyerinde efsanelerle çalışan Chick Corea, geçen yıl Jazz Times dergisine verdiği bir mülakatta, "Gözlemlediğim üzere müziğin insanlara yaptığı şey, hepimizin içindeki doğalı harekete geçirmek" ifadesini kullanmıştı.

Hayranlarına da bir mesaj bırakan Chick Corea, "Bu yolculuğumda müzik ateşinin parlak yanmasında katkı sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum. Çalmaya, yazmaya, performans sergilemeye ya da başkacalarına sezgisi olanların bunları gerçekleştirmelerini umuyorum. Kendiniz için değilse bile geri kalan bizler için" ifadelerine yer verdi.

1960'lı yıllarda Miles Davis'in grubunun bir üyesi olan Corea, caz füzyonunun doğuşunda yer alan isimlerden biriydi. Chick Corea, dünyanın en prestijli müzik ödülü olarak gösterilen Grammy'lere 60'ın üzerinde aday gösterilmiş ve 23 kez bu ödüle değer görülmüştü.