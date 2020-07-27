27 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.199 0.60 EURO 8,0330 0.63
USD 6,8510 0.04 ALTIN 428,170 2.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

ÇAYKUR yaş çay ödemeleri başladı! Haziran ayı yaş çay ödemeleri 2020...

27 Temmuz 2020 Pazartesi - 13:40 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 13:40

ÇAYKUR Haziran ayı ödemeleri başladı. ÇAYKUR'da yaş çay bedeli ödemeler yapılıyor. ÇAYKUR, haziran ayı yaş çay bedeli ödemelerine merakla bekleniyordu. ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haziran ayında alınan 140 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 457 milyon lira ile mayıs ayı organik yaş çay farkı olan 15 milyon liranın ödeneceği belirtildi.


Haziran ayı yaş çay ödemeleri 2020 başladı. Paranın, üreticilerin banka hesaplarına bugün aktarılmaya başlandığı  ifade edilen açıklamada, ödemelerin 3 gün içinde tamamlanacağı, organik yaş çay  farkı ödemesinin ise bayram arifesinde yapılacağı  kaydedildi. İşte ÇAYKUR Haziran ayı ödemeleri 2020 hakkında merak edilenler…

Açıklamada, ikinci sürgün yaş çay alımlarının devam ettiği  anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar 150 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirildi. Birinci ve  ikinci sürgün döneminde toplamda ise 395 bin ton çay alımı yapıldı. Daha önce  bayram arifesi ve bayramın tamamında kesintisiz çay alımı ve üretimi yapacağımızı  beyan etmemize rağmen üreticilerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda  bayramın birinci günü üreticilerimizden çay alımı ve fabrikalarımızda işlenmesi  hususunu tekrar değerlendirmeye aldık, çay alımlarının yapılıp yapılmayacağı  noktasında nihai kararımızla ilgili en kısa sürede açıklama yapılacaktır."

 

 

ETİKETLER

ÇAYKUR Haziran ayı ödemeleri 2020 Haziran ayı yaş çay ödemeleri 2020 ÇAYKUR
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.