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ÇAYKUR kura sonuçları! ÇAYKUR Arhavi, Cumhuriyet, Çamlı ve Tirebolu kura sonuçları!

23 Aralık 2020 Çarşamba - 10:26 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 10:26

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) işe alacağı 39 eski hükümlü ve 61 engelli mevsimlik işçi için kura çekimi gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan kura çekimine pandemi dolayısıyla seyirci alınmadı. İşte ÇAYKUR Arhavi, Cumhuriyet, Çamlı ve Tirebolu kura sonuçları ve listesi...


ÇAYKUR'un Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalıştırmak üzere alacağı 39 eski hükümlü ve 61 engelli mevsimlik işçi için kura çekimi yapıldı. İş kanunu gereğince çalıştırılması gereken engelli ve eski hükümlü işçi kontenjanlarındaki açığın tamamlanması için yapılan işçi alımına toplam 1920 kişi başvuruda bulundu.
 
 
Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen kura çekimi noter huzurunda yapıldı. Kura çekimini Çaykur Genel Müdür Yardımcısı Dr. Turgay Turna, daire başkanları ve yetkili sendika temsilcileri takip etti. 61 engelli işçi alımı için 1368, 39 eski hükümlü işçi için 552 kişinin başvuru yaptığı kura çekimine pandemi dolayısıyla seyirci alınmadı.
 
İŞTE ÇAYKUR KURA SONUÇLARI
 
 
 
 
 
 

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