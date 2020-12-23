ÇAYKUR kura sonuçları! ÇAYKUR Arhavi, Cumhuriyet, Çamlı ve Tirebolu kura sonuçları!

ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) işe alacağı 39 eski hükümlü ve 61 engelli mevsimlik işçi için kura çekimi gerçekleşti. Noter huzurunda yapılan kura çekimine pandemi dolayısıyla seyirci alınmadı. İşte ÇAYKUR Arhavi, Cumhuriyet, Çamlı ve Tirebolu kura sonuçları ve listesi...

