Çaykur kura sonuçları 2021 isim listesi! İŞKUR ÇAYKUR 300 işçi alımı kura çekilişi sonuçları sorgulama

ÇAYKUR kura sonuçları araştırması başladı. Çaykur'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da bulunan fabrikalarına kura ile işçi alımı yapılacağının duyurulması ardında, binlerce kişi ilan başvurdu. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)’un istihdam edeceği 300 beden işçisi alımı çekilişi bugün yapıldı. ÇAYKUR kura sonuçları soğulama ekranı ve isim listesi…

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)’un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek alınacak işçilerin belirleneceği kura çekilişi 12 Nisan günü yapıldı. ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada; 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi alınacak. İŞKUR ÇAYKUR 300 işçi alımı için 12 Nisan Pazartesi günü, saat 10.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda noter kurası yapılacak. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimi esnasında salona vatandaşların kabul edilmeyeceği bilinirken Noter tarafından çekilecek kurayı Çaykur yetkililerinin yanı sıra, mahalle ve köy muhtarları ile sendika temsilcileri ve basın mensupları takip edebilecek. İşte Çaykur kura sonuçları, isim listesi…

ÇAYKUR KURA SONUÇLARI ve İSİM LİSTESİ

Çaykur yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi için kura çekilişinin 12 Nisan Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.

ÇİFTLİK ÇAY FABRİKASI

Asıl: 205-77-119-68-145

Yedek: 124-58-108-209-75

HEMŞİN ORGANİK ÇAY FABRİKASI

Asıl: 122-52-199-225-205

Yedek: 65-200-117-197-149

KALECİK ÇAY FABRİKASI

Asıl: 57-55-11-110-109

Yedek: 47-7-138-106-162

AZAKLI ÇAY FABRİKASI

Asıl: 23-37-217-75-172

Yedek: 24-145-221-119-130

DEREPAZARI ÇAY FABRİKASI

Asıl: 203-196-231-78-144

Yedek: 63-111-148-7-219

ÇAYKUR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

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