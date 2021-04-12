Çaykur kura sonuçları 2021 isim listesi! İŞKUR ÇAYKUR 300 işçi alımı kura çekilişi sonuçları sorgulama

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)’un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek alınacak işçilerin belirleneceği kura çekilişi 12 Nisan günü yapıldı. ÇAYKUR tarafından yapılan açıklamada; 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi alınacak. İŞKUR ÇAYKUR 300 işçi alımı için 12 Nisan Pazartesi günü, saat 10.00'da Rize Yenişehir Spor Salonu'nda noter kurası yapılacak. Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimi esnasında salona vatandaşların kabul edilmeyeceği bilinirken Noter tarafından çekilecek kurayı Çaykur yetkililerinin yanı sıra, mahalle ve köy muhtarları ile sendika temsilcileri ve basın mensupları takip edebilecek. İşte Çaykur kura sonuçları, isim listesi…
ÇAYKUR KURA SONUÇLARI ve İSİM LİSTESİ
Çaykur yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, 210 beden işçisi ile Trabzon için 60, Artvin için 25 ve Giresun için 5 beden işçisi olmak üzere toplam 300 beden işçisi için kura çekilişinin 12 Nisan Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.
ÇİFTLİK ÇAY FABRİKASI
Asıl: 205-77-119-68-145
Yedek: 124-58-108-209-75
HEMŞİN ORGANİK ÇAY FABRİKASI
Asıl: 122-52-199-225-205
Yedek: 65-200-117-197-149
KALECİK ÇAY FABRİKASI
Asıl: 57-55-11-110-109
Yedek: 47-7-138-106-162
AZAKLI ÇAY FABRİKASI
Asıl: 23-37-217-75-172
Yedek: 24-145-221-119-130
DEREPAZARI ÇAY FABRİKASI
Asıl: 203-196-231-78-144
Yedek: 63-111-148-7-219
ÇAYKUR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
Kura çekilişi için herhangi bir canlı yayın izleme seçeneği bulunmuyor.