ÇAYKUR KPSS'siz 79 personel alacak! İşte İŞKUR ÇAYKUR iş ilanı detayları...

ÇAYKUR daha önce 200 geçici çay eksperi alımı yapmıştı. Bu ilanda 79 kişilik kontenjan için ÇAYKUR yeniden ilana çıktı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek geçiçi çay ekperi alımı için üstelik KPSS şartı da aranmıyor. Peki, ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÇAYKUR geçiçi çay eksperi alımı şartları ne? İşte İŞKUR ÇAYKUR iş ilanı detayları..

Trabzon, ÇAYKUR açıkladı. 79 geçici çay eksperi alınacak. ÇAYKUR'dan yapılan açıklamaya göre, dah önce Rize Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları için 200 geçici çay eksperi alımı için ilana çıkılmıştı. Başvurular sonucunda 79 kişilik kontenjan açıkta kaldı ve İŞKUR üzerinden yeniden başvuru süreci başlatıldı. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek geçiçi çay ekperi alımı için üstelik KPSS şartı da aranmıyor. Peki, ÇAYKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? ÇAYKUR geçiçi çay eksperi alımı şartları ne? İşte İŞKUR ÇAYKUR iş ilanı detayları...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) geçici çay eksperi alımı için İŞKUR üzerinden yeni ilan yayınladı. ÇAYKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikaları için ilana çıkıldığı belirtilerek kalan 79 boş kadro için yeniden başvuru sürecinin başlatıldığı belirtildi.

ÇAYKUR İŞ İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamaya göre, iş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperi adaylarının; MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu olmaları gerekiyor. Adaylarda KPSS şartı aranmayacak.

ÇAYKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşe girmek isteyen işçi adaylarının 24.05.2021 – 28.05.2021 tarihleri arası 5 işgününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler.

ÇAYKUR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA!

İşte ÇAYKUR'dan geçici işçi ilanı ile ilgili yapılan açıklama:

"Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımız için Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu 200 geçici çay eksperi alımı için ilana çıkılmıştı. Başvurular sonucunda 79 kişilik kontenjan açıkta kalmış olup İŞKUR üzerinden ek talep oluşturulmuştur.

İş başvurusunda bulunacak geçici çay eksperi adaylarının; MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi bölümü mezunu olmaları gerekmekte olup KPSS şartı aranmayacaktır.

İşe girmek isteyen işçi adayları 24.05.2021 – 28.05.2021 tarihleri arası 5 işgününde İş Kurumu İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya Çalışma ve İş Kurumunun www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir.

Teşekkülümüze bağlı Cumhuriyet Çay Fabrikası için ilana çıkılacak olup akabinde başvuruları kabul edilen çay eksperi adayları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlemler tesis edilerek Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerindeki ihtiyaçlı fabrikalarımıza işe girmeye hak kazananların dağıtımı yapılacaktır. Teşekkülümüzün Kamu Kuruluşu olması nedeniyle işe alacağı işçileri İş Kurumu İl Müdürlüklerinden almasında yasal zorunluluk bulunduğundan gerek Genel Müdürlüğümüze ve gerekse Fabrikalarımıza verilen iş başvuru dilekçeleri geçerli değildir."